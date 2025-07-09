Direktorij Tvrtki
Omnicom Media Group Plaće

Raspon plaća Omnicom Media Group je od $44,100 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Marketing in United States na donjem kraju do $115,280 za Arhitekt rješenja in United Kingdom na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Omnicom Media Group. Zadnje ažurirano: 8/16/2025

$160K

Copywriter
$63.2K
Znanstvenik podataka
$64.4K
Marketing
$44.1K

Prodaja
$48.5K
Arhitekt rješenja
$115K
Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Omnicom Media Group je Arhitekt rješenja at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $115,280. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Omnicom Media Group je $63,230.

Ostali resursi