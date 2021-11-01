Direktorij Tvrtki
OMERS Private Equity
OMERS Private Equity Plaće

Raspon plaća OMERS Private Equity je od $60,300 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Financijski analitičar na donjem kraju do $143,503 za Voditelj softverskog inženjerstva na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke OMERS Private Equity. Zadnje ažurirano: 8/11/2025

$160K

Administrativni asistent
$62.2K
Znanstvenik podataka
$112K
Financijski analitičar
$60.3K

Marketing
$96.5K
Softverski inženjer
$75.2K
Voditelj softverskog inženjerstva
$144K
Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki OMERS Private Equity je Voditelj softverskog inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $143,503. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki OMERS Private Equity je $85,853.

