Omega Healthcare Plaće

Raspon plaća Omega Healthcare je od $2,229 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Ljudski resursi na donjem kraju do $16,535 za Grafički dizajner na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Omega Healthcare. Zadnje ažurirano: 8/11/2025

$160K

Korisnička služba
$2.3K
Grafički dizajner
$16.5K
Ljudski resursi
$2.2K

Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Omega Healthcare je Grafički dizajner at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $16,535. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Omega Healthcare je $2,270.

