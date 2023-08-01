Direktorij Tvrtki
Olympus Plaće

Raspon plaća Olympus je od $54,150 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Hardverski inženjer na donjem kraju do $188,438 za Dizajner proizvoda na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Olympus. Zadnje ažurirano: 8/11/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $130K
Računovođa
$72.4K
Biomedicinski inženjer
$99.5K

Analitičar podataka
$104K
Hardverski inženjer
$54.2K
Marketing
$180K
Strojarski inženjer
$97.5K
Dizajner proizvoda
$188K
Voditelj proizvoda
$93.6K
Prodaja
$157K
Često postavljena pitanja

The highest paying role reported at Olympus is Dizajner proizvoda at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $188,438. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Olympus is $101,696.

