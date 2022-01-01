Imenik tvrtki
Okta
Okta Plaće

Plaće u Okta kreću se od $66,000 ukupne godišnje naknade za Administrativni Asistent na donjoj strani do $868,333 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Okta. Zadnje ažuriranje: 9/17/2025

$160K

Softverski Inženjer
Software Engineer 1 $172K
Software Engineer 2 $188K
Senior Software Engineer $223K
Staff Software Engineer $309K
Principal Software Engineer $351K
Architect $425K

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Quality Assurance (QA) Softverski Inženjer

Inženjer Pouzdanosti Stranice

Menadžer Softverskog Inženjerstva
Manager $304K
Sr. Manager $354K
Director $392K
Sr. Director $868K
Menadžer Proizvoda
Product Manager $229K
Senior Product Manager $273K
Group Product Manager $339K

Marketing
Senior Marketing Manager $245K
Marketing Director $400K

Menadžer Marketinga Proizvoda

Prodajni Inženjer
Median $200K
Prodaja
Median $195K
Arhitekt Rješenja
Median $213K

Arhitekt Sigurnosti Oblaka

Menadžer Tehničkih Programa
Median $220K
Dizajner Proizvoda
Median $143K

UX Dizajner

IT Tehnolog
Median $185K
Poslovne Operacije
Median $240K
Poslovni Analitičar
Median $257K
Korisnička Podrška
Median $150K
Menadžer Programa
Median $249K
Regrutač
Median $166K
Administrativni Asistent
Median $66K
Računovođa
$310K

Tehnički Računovođa

Menadžer Poslovnih Operacija
$210K
Poslovni Razvoj
$76.5K
Šef Stožera
$169K
Uspjeh Korisnika
$149K
Analitičar Podataka
$213K
Znanstvenik Podataka
$206K
Financijski Analitičar
$221K
Ljudski Resursi
$184K
Pravni
$214K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
$145K
Tehnički Menadžer Računa
$141K
Tehnički Pisac
Median $144K
UX Istraživač
$118K
Raspored Stjecanja

33.4%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U Okta, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33.4% stječe se u 1st-GOD (33.40% godišnje)

  • 33.3% stječe se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stječe se u 3rd-GOD (33.30% godišnje)

No cliff

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Okta, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)

No cliff

ČPP

Ostali resursi