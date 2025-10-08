Imenik tvrtki
Nuro
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Inženjer Pouzdanosti Stranice

Nuro Inženjer Pouzdanosti Stranice Plaće

Medijan Inženjer Pouzdanosti Stranice paketa naknade in United States u Nuro ukupno iznosi $264K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Nuro. Zadnje ažuriranje: 10/8/2025

Medijan paketa
company icon
Nuro
Site Reliability Engineer
San Francisco, CA
Ukupno godišnje
$264K
Razina
L4
Osnovna plaća
$150K
Stock (/yr)
$93.8K
Bonus
$20.5K
Godine u tvrtki
0 Godine
Godine iskustva
2 Godine
Koji su karijerni nivoi u Nuro?
Nuro logotip

$10K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Nuro, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Inženjer Pouzdanosti Stranice u Nuro in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $332,070. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Nuro za ulogu Inženjer Pouzdanosti Stranice in United States je $302,084.

Ostali resursi