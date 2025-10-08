Imenik tvrtki
Nuro
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Backend Softverski Inženjer

Nuro Backend Softverski Inženjer Plaće

Backend Softverski Inženjer naknada in United States u Nuro kreće se od $139K year za L3 do $404K year za L5. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $374K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Nuro. Zadnje ažuriranje: 10/8/2025

Prosjek Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
L3
(Početni nivo)
$139K
$126K
$10K
$2.5K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$404K
$212K
$169K
$22.4K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Nuro logotip

$10K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Nuro, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Softverski Inženjer ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila.

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Backend Softverski Inženjer u Nuro in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $434,600. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Nuro za ulogu Backend Softverski Inženjer in United States je $350,250.

