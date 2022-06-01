Imenik tvrtki
Novant Health
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Novant Health Plaće

Plaće u Novant Health kreću se od $44,845 ukupne godišnje naknade za Information Technologist (IT) na donjoj strani do $148,852 za Znanstvenik Podataka na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Novant Health. Zadnje ažuriranje: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Korisnička Podrška
$46.4K
Znanstvenik Podataka
$149K
Information Technologist (IT)
$44.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Novant Health je Znanstvenik Podataka at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $148,852. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Novant Health je $46,365.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Novant Health

Povezane tvrtke

  • Stripe
  • Intuit
  • Databricks
  • Spotify
  • PayPal
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi