Nova Credit Plaće

Plaće u Nova Credit kreću se od $110,550 ukupne godišnje naknade za Regrutač na donjoj strani do $174,125 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Nova Credit. Zadnje ažuriranje: 10/23/2025

Softverski Inženjer
Median $135K
Znanstvenik Podataka
$113K
Pravni
$143K

Marketing
$156K
Menadžer Proizvoda
$174K
Regrutač
$111K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Nova Credit je Menadžer Proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $174,125. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Nova Credit je $138,784.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Nova Credit

