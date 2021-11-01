Imenik tvrtki
NOV
NOV Plaće

Plaće u NOV kreću se od $50,250 ukupne godišnje naknade za Operacije Korisničke Podrške na donjoj strani do $208,035 za Menadžer Znanosti o Podacima na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika NOV. Zadnje ažuriranje: 10/23/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Znanstvenik Podataka
Median $82.5K
Softverski Inženjer
Median $94.5K
Arhitekt Rješenja
Median $149K

Poslovni Razvoj
$191K
Operacije Korisničke Podrške
$50.3K
Menadžer Znanosti o Podacima
$208K
Dizajner Proizvoda
$109K
Menadžer Proizvoda
$136K
Menadžer Projekta
$96.9K
Prodajni Inženjer
$122K
Cybersecurity Analyst
$51K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u NOV je Menadžer Znanosti o Podacima at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $208,035. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u NOV je $109,450.

