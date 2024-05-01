Imenik tvrtki
Nous
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Nous Plaće

Plaće u Nous kreću se od $14,634 ukupne godišnje naknade za Poslovni Razvoj na donjoj strani do $96,515 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Nous. Zadnje ažuriranje: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Poslovni Razvoj
$14.6K
Menadžment Konzultant
$63.6K
Marketing
$60.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Softverski Inženjer
$96.5K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Nous je Softverski Inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $96,515. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Nous je $62,009.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Nous

Povezane tvrtke

  • Spotify
  • Snap
  • Amazon
  • Roblox
  • DoorDash
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi