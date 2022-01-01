Imenik tvrtki
Notion
Notion Plaće

Plaće u Notion kreću se od $53,499 ukupne godišnje naknade za Prodaja na donjoj strani do $531,500 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Notion. Zadnje ažuriranje: 10/23/2025

Softverski Inženjer
L1 $231K
L2 $334K
L3 $303K
L4 $532K

Full-Stack Softverski Inženjer

Znanstvenik Podataka
Median $186K
Dizajner Proizvoda
Median $440K

Menadžer Proizvoda
Median $395K
Računovođa
$90.5K
Menadžer Poslovnih Operacija
$226K
Poslovni Analitičar
$196K
Go-To-Market Engineer
$289K
Ljudski Resursi
$70K
Marketing
$175K
Menadžer Programa
$187K
Regrutač
$209K
Prodaja
$53.5K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$128K
Ukupne Nagrade
$186K
UX Istraživač
$170K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Notion, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

10 years post-termination exercise window.

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Notion je Softverski Inženjer at the L4 level s godišnjom ukupnom naknadom od $531,500. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Notion je $196,000.

