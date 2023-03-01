Imenik tvrtki
Notable Health
Notable Health Plaće

Plaće u Notable Health kreću se od $109,450 ukupne godišnje naknade za Analitičar Podataka na donjoj strani do $280,000 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Notable Health. Zadnje ažuriranje: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Softverski Inženjer
Median $150K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $280K
Analitičar Podataka
$109K

Marketing
$171K
Menadžer Proizvoda
$151K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Notable Health je Menadžer Softverskog Inženjerstva s godišnjom ukupnom naknadom od $280,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Notable Health je $150,750.

