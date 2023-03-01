Notable Health Plaće

Plaće u Notable Health kreću se od $109,450 ukupne godišnje naknade za Analitičar Podataka na donjoj strani do $280,000 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Notable Health . Zadnje ažuriranje: 10/23/2025