NOS Plaće

Plaće u NOS kreću se od $23,736 ukupne godišnje naknade za Analitičar Podataka na donjoj strani do $58,309 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika NOS. Zadnje ažuriranje: 10/23/2025

Analitičar Podataka
$23.7K
Menadžer Proizvoda
$49.3K
Menadžer Projekta
$28.2K

Prodajni Inženjer
$30.5K
Softverski Inženjer
$58.3K
Arhitekt Rješenja
$55.8K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u NOS je Softverski Inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $58,309. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u NOS je $39,899.

