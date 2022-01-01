Imenik tvrtki
NortonLifeLock
NortonLifeLock Plaće

Plaće u NortonLifeLock kreću se od $21,883 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $273,360 za Menadžer Programa na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika NortonLifeLock. Zadnje ažuriranje: 10/23/2025

Softverski Inženjer
SDE 2 $21.9K
SDE 3 $38.6K
SDE 4 $59.1K
SDE 5 $76.5K

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Menadžer Proizvoda
Median $200K
Poslovni Analitičar
$157K

Poslovni Razvoj
$159K
Korisnička Podrška
$194K
Menadžer Znanosti o Podacima
$233K
Znanstvenik Podataka
$71.8K
Financijski Analitičar
$141K
Marketing
$189K
Marketing Operacije
$85.4K
Dizajner Proizvoda
Median $109K
Menadžer Programa
$273K
Menadžer Projekta
$201K
Cybersecurity Analyst
$29.8K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$152K
Arhitekt Rješenja
$239K
Menadžer Tehničkih Programa
$209K
Raspored Stjecanja

30%

GOD 1

30%

GOD 2

40%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U NortonLifeLock, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 30% stječe se u 1st-GOD (30.00% godišnje)

  • 30% stječe se u 2nd-GOD (30.00% godišnje)

  • 40% stječe se u 3rd-GOD (40.00% godišnje)

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u NortonLifeLock je Menadžer Programa at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $273,360. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u NortonLifeLock je $154,087.

