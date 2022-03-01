Imenik tvrtki
Northwestern University
Northwestern University Plaće

Plaće u Northwestern University kreću se od $32,401 ukupne godišnje naknade za Operacije Korisničke Podrške na donjoj strani do $502,500 za Liječnik na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Northwestern University. Zadnje ažuriranje: 9/9/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $80K

Full-Stack Softverski Inženjer

Znanstvenik Istraživač

Znanstvenik Podataka
Median $62K
Strojarki Inženjer
Median $40K

Korisnička Podrška
Median $33.3K
Inženjer Materijala
Median $45K
Menadžer Projekta
Median $80K
Biomedicinski Inženjer
$58.1K
Poslovni Analitičar
$101K
Poslovni Razvoj
$83.7K
Operacije Korisničke Podrške
$32.4K
Analitičar Podataka
$74.4K
IT Tehnolog
$85.6K
Liječnik
$503K
Menadžer Proizvoda
$89.6K
UX Istraživač
$140K
ČPP

The highest paying role reported at Northwestern University is Liječnik at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $502,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Northwestern University is $80,000.

