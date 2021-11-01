Imenik tvrtki
Northern Trust
Northern Trust Plaće

Plaće u Northern Trust kreću se od $46,672 ukupne godišnje naknade za IT Tehnolog na donjoj strani do $255,000 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Northern Trust. Zadnje ažuriranje: 9/9/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $148K

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Poslovni Analitičar
Median $78K
Menadžer Proizvoda
Median $110K

IT Tehnolog
Median $46.7K
Arhitekt Rješenja
Median $238K
Financijski Analitičar
Median $123K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $255K
Računovođa
$107K
Administrativni Asistent
$63.7K
Korisnička Podrška
$79.6K
Analitičar Podataka
$81.4K
Znanstvenik Podataka
$94.5K
Ljudski Resursi
$86.2K
Investicijski Bankar
$86.2K
Dizajner Proizvoda
$139K
Regrutač
$131K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
$109K
Menadžer Tehničkih Programa
$240K
ČPP

A função com maior remuneração reportada na Northern Trust é Menadžer Softverskog Inženjerstva com uma remuneração total anual de $255,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Northern Trust é $108,206.

