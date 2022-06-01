Imenik tvrtki
Nortal
Nortal Plaće

Plaće u Nortal kreću se od $38,904 ukupne godišnje naknade za Regrutač na donjoj strani do $121,605 za Ljudski Resursi na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Nortal. Zadnje ažuriranje: 9/9/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $78K
Znanstvenik Podataka
$77.3K
Ljudski Resursi
$122K

Menadžer Projekta
$41.3K
Regrutač
$38.9K
Arhitekt Rješenja
$81.9K
ČPP

Die hoogste betalende rol gerapporteer by Nortal is Ljudski Resursi at the Common Range Average level met 'n jaarlikse totale vergoeding van $121,605.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Nortal is $77,644.

