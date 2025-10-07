Imenik tvrtki
Nord Security
Medijan Backend Softverski Inženjer paketa naknade in Germany u Nord Security ukupno iznosi €87.5K year. Zadnje ažuriranje: 10/7/2025

Medijan paketa
company icon
Nord Security
Software Engineer
Berlin, BE, Germany
Ukupno godišnje
€87.5K
Razina
Senior
Osnovna plaća
€87.5K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Godine u tvrtki
2 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u Nord Security?

€142K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Backend Softverski Inženjer u Nord Security in Germany ima godišnju ukupnu naknadu od €95,251. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Nord Security za ulogu Backend Softverski Inženjer in Germany je €86,093.

Ostali resursi