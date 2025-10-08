Imenik tvrtki
Noon Backend Softverski Inženjer Plaće u United Arab Emirates

Medijan Backend Softverski Inženjer paketa naknade in United Arab Emirates u Noon ukupno iznosi AED 276K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Noon. Zadnje ažuriranje: 10/8/2025

Medijan paketa
company icon
Noon
Software Engineer
Dubai, DU, United Arab Emirates
Ukupno godišnje
AED 276K
Razina
SDE 2
Osnovna plaća
AED 276K
Stock (/yr)
AED 0
Bonus
AED 0
Godine u tvrtki
2 Godine
Godine iskustva
4 Godine
Koji su karijerni nivoi u Noon?

AED 588K

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Backend Softverski Inženjer u Noon in United Arab Emirates ima godišnju ukupnu naknadu od AED 408,034. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Noon za ulogu Backend Softverski Inženjer in United Arab Emirates je AED 300,073.

