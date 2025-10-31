Imenik tvrtki
Nirvana Insurance
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

Nirvana Insurance Softverski Inženjer Plaće

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in United States u Nirvana Insurance ukupno iznosi $238K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Nirvana Insurance. Zadnje ažuriranje: 10/31/2025

Medijan paketa
company icon
Nirvana Insurance
Software Engineer
San Francisco, CA
Ukupno godišnje
$238K
Razina
Senior P3
Osnovna plaća
$175K
Stock (/yr)
$63.4K
Bonus
$0
Godine u tvrtki
2 Godine
Godine iskustva
6 Godine
Koji su karijerni nivoi u Nirvana Insurance?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Plaće za stažiranje

Doprinesi

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Nirvana Insurance in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $365,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Nirvana Insurance za ulogu Softverski Inženjer in United States je $238,375.

