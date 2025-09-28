Imenik tvrtki
Nineleaps
  • Plaće
  • Analitičar Podataka

  • Sve Analitičar Podataka plaće

Nineleaps Analitičar Podataka Plaće

Medijan Analitičar Podataka paketa naknade in India u Nineleaps ukupno iznosi ₹892K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Nineleaps. Zadnje ažuriranje: 9/28/2025

Medijan paketa
company icon
Nineleaps
Analyst
Bengaluru, KA, India
Ukupno godišnje
₹892K
Razina
-
Osnovna plaća
₹892K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Godine u tvrtki
1 Godina
Godine iskustva
1 Godina
Koji su karijerni nivoi u Nineleaps?

₹13.95M

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Doprinesi

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Analitičar Podataka u Nineleaps in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹1,554,706. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Nineleaps za ulogu Analitičar Podataka in India je ₹892,236.

