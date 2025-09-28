Imenik tvrtki
Nielsen
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

Nielsen Softverski Inženjer Plaće

Softverski Inženjer naknada in India u Nielsen kreće se od ₹1.72M year za Software Engineer do ₹6.7M year za Principal Software Engineer. Medijan year paketa naknade in India ukupno iznosi ₹2.27M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Nielsen. Zadnje ažuriranje: 9/28/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Software Engineer
(Početni nivo)
₹1.72M
₹1.72M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.07M
₹2.89M
₹0
₹181K
Lead Software Engineer
₹4.27M
₹4.02M
₹0
₹248K
Principal Software Engineer
₹6.7M
₹5.94M
₹0
₹761K
₹13.95M

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Plaće za stažiranje

Koji su karijerni nivoi u Nielsen?

Uključeni nazivi

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Nielsen in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹6,699,892. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Nielsen za ulogu Softverski Inženjer in India je ₹2,270,206.

