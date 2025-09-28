Imenik tvrtki
Nielsen
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Cybersecurity Analyst

  • Sve Cybersecurity Analyst plaće

Nielsen Cybersecurity Analyst Plaće

Medijan Cybersecurity Analyst paketa naknade u Nielsen ukupno iznosi $119K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Nielsen. Zadnje ažuriranje: 9/28/2025

Medijan paketa
company icon
Nielsen
Cybersecurity Engineer
Salt Lake City, UT
Ukupno godišnje
$119K
Razina
-
Osnovna plaća
$114K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
Godine u tvrtki
2 Godine
Godine iskustva
5 Godine
Koji su karijerni nivoi u Nielsen?

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije

Doprinesi

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Cybersecurity Analyst ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za jobFamilies.Cybersecurity Analyst u Nielsen ima godišnju ukupnu naknadu od $130,661. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Nielsen za ulogu jobFamilies.Cybersecurity Analyst je $114,400.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Nielsen

Povezane tvrtke

  • ADP
  • Nuance Communications
  • NETSCOUT
  • American Software
  • Pitney Bowes
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi