Menadžer Proizvoda naknada in United States u Nielsen kreće se od $173K year za Senior Product Manager do $189K year za Director. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $174K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Nielsen. Zadnje ažuriranje: 9/28/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$173K
$155K
$0
$17.5K
Director
$189K
$164K
$0
$24.6K
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
