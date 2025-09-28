Imenik tvrtki
Nielsen
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Menadžer Proizvoda

  • Sve Menadžer Proizvoda plaće

Nielsen Menadžer Proizvoda Plaće

Menadžer Proizvoda naknada in United States u Nielsen kreće se od $173K year za Senior Product Manager do $189K year za Director. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $174K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Nielsen. Zadnje ažuriranje: 9/28/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$173K
$155K
$0
$17.5K
Director
$189K
$164K
$0
$24.6K
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Prikaži 1 više nivoa
Dodaj komp.Poredi nivoe

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije
Plaće za stažiranje

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Nielsen?

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Menadžer Proizvoda ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Proizvoda u Nielsen in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $195,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Nielsen za ulogu Menadžer Proizvoda in United States je $171,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Nielsen

Povezane tvrtke

  • ADP
  • Nuance Communications
  • NETSCOUT
  • American Software
  • Pitney Bowes
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi