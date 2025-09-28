Znanstvenik Podataka naknada in United States u Nielsen kreće se od $111K year za Data Scientist do $122K year za Senior Data Scientist. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $115K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Nielsen. Zadnje ažuriranje: 9/28/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Data Scientist
$111K
$107K
$0
$3.7K
Senior Data Scientist
$122K
$122K
$0
$0
Lead Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
