Poslovni Analitičar naknada in United States u Nielsen ukupno iznosi $93.5K year za Business Analyst. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $65.5K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Nielsen. Zadnje ažuriranje: 9/28/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Business Analyst
$93.5K
$93.5K
$0
$0
Senior Business Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Business Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Business Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
