Softverski Inženjer naknada in United States u NICE kreće se od $92.3K year za Software Engineer do $218K year za Lead Software Engineer. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $128K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u NICE. Zadnje ažuriranje: 9/28/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$92.3K
$88.5K
$0
$3.8K
Senior Software Engineer
$140K
$130K
$5K
$5K
Lead Software Engineer
$218K
$170K
$35K
$12.5K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
