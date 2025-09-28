Imenik tvrtki
NICE
  • Plaće
  • Menadžer Proizvoda

  • Sve Menadžer Proizvoda plaće

NICE Menadžer Proizvoda Plaće

Menadžer Proizvoda naknada in Israel u NICE ukupno iznosi ₪119K year za Product Manager. Medijan year paketa naknade in Israel ukupno iznosi ₪112K.

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Associate Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Product Manager
₪119K
₪112K
₪0
₪7.1K
Senior Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Lead Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
₪160K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Koji su karijerni nivoi u NICE?

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Proizvoda u NICE in Israel ima godišnju ukupnu naknadu od ₪130,243. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u NICE za ulogu Menadžer Proizvoda in Israel je ₪115,856.

Ostali resursi