Softverski Inženjer naknada in India u nference kreće se od ₹2.18M year za Software Engineer do ₹5.55M year za Staff Engineer. Medijan year paketa naknade in India ukupno iznosi ₹2.94M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u nference. Zadnje ažuriranje: 9/27/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Software Engineer
₹2.18M
₹2.07M
₹108K
₹0
Senior Software Engineer
₹2.97M
₹2.81M
₹91.3K
₹65.4K
Staff Engineer
₹5.55M
₹5.26M
₹163K
₹123K
Senior Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
