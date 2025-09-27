Imenik tvrtki
nference Znanstvenik Podataka Plaće

Medijan Znanstvenik Podataka paketa naknade in India u nference ukupno iznosi ₹4.06M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u nference. Zadnje ažuriranje: 9/27/2025

Medijan paketa
company icon
nference
Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Ukupno godišnje
₹4.06M
Razina
Senior
Osnovna plaća
₹4.06M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Godine u tvrtki
0 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u nference?

₹13.95M

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Znanstvenik Podataka u nference in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹5,427,304. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u nference za ulogu Znanstvenik Podataka in India je ₹4,064,259.

