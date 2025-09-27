Imenik tvrtki
Nextworld
Nextworld Softverski Inženjer Plaće

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in United States u Nextworld ukupno iznosi $95K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Nextworld. Zadnje ažuriranje: 9/27/2025

Medijan paketa
company icon
Nextworld
Software Engineer
Denver, CO
Ukupno godišnje
$95K
Razina
SE1
Osnovna plaća
$95K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u tvrtki
2 Godine
Godine iskustva
2 Godine
$160K

Najnoviji podnesci plata
The highest paying salary package reported for a Softverski Inženjer at Nextworld in United States sits at a yearly total compensation of $148,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Nextworld for the Softverski Inženjer role in United States is $100,000.

Ostali resursi