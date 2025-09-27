Softverski Inženjer naknada in United States u NextRoll kreće se od $155K year za EIC2 do $190K year za EIC3. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $180K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u NextRoll. Zadnje ažuriranje: 9/27/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
EIC1
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC2
$155K
$155K
$0
$0
EIC3
$190K
$185K
$4.3K
$0
EIC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
