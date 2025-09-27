Menadžer Proizvoda naknada in United States u NextRoll ukupno iznosi $221K year za EIC4. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $232K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u NextRoll. Zadnje ažuriranje: 9/27/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
EIC1
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC2
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC3
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC4
$221K
$204K
$16.7K
$0
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
