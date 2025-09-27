Imenik tvrtki
Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Israel u Next Insurance ukupno iznosi ₪366K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Next Insurance. Zadnje ažuriranje: 9/27/2025

Medijan paketa
company icon
Next Insurance
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Ukupno godišnje
₪366K
Razina
lc 2
Osnovna plaća
₪366K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
Godine u tvrtki
4 Godine
Godine iskustva
4 Godine
Koji su karijerni nivoi u Next Insurance?

₪562K

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Plaće za stažiranje

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Next Insurance, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



Uključeni nazivi

Backend Softverski Inženjer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Next Insurance in Israel ima godišnju ukupnu naknadu od ₪425,547. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Next Insurance za ulogu Softverski Inženjer in Israel je ₪369,637.

