Newgen Software
Newgen Software Plaće

Plaće u Newgen Software kreću se od $8,425 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $30,571 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Newgen Software. Zadnje ažuriranje: 9/16/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $12.6K

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Poslovni Analitičar
$16K
Znanstvenik Podataka
$13.8K

Dizajner Proizvoda
$8.4K
Menadžer Proizvoda
$30.6K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Newgen Software je Menadžer Proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $30,571. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Newgen Software je $13,824.

