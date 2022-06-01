Imenik tvrtki
Newfold Digital
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Newfold Digital Plaće

Plaće u Newfold Digital kreću se od $19,127 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $171,353 za Arhitekt Rješenja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Newfold Digital. Zadnje ažuriranje: 9/16/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski Inženjer
Median $19.1K

Backend Softverski Inženjer

Quality Assurance (QA) Softverski Inženjer

Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $50.8K
Analitičar Podataka
$83.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
IT Tehnolog
$109K
Menadžer Proizvoda
$55.9K
Menadžer Projekta
$53.8K
Prodaja
$63.7K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
$132K
Arhitekt Rješenja
$171K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Newfold Digital je Arhitekt Rješenja at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $171,353. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Newfold Digital je $63,700.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Newfold Digital

Povezane tvrtke

  • Aryaka Networks
  • Yonder
  • Yardi
  • Sureify
  • Andela
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi