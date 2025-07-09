Imenik tvrtki
New Jersey Institute of Technology
New Jersey Institute of Technology Plaće

Plaće u New Jersey Institute of Technology kreću se od $31,044 ukupne godišnje naknade za Administrativni Asistent na donjoj strani do $135,320 za Menadžer Programa na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika New Jersey Institute of Technology. Zadnje ažuriranje: 9/16/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $83.2K
Administrativni Asistent
$31K
Analitičar Podataka
$42.4K

Menadžer Programa
$135K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u New Jersey Institute of Technology je Menadžer Programa at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $135,320. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u New Jersey Institute of Technology je $62,816.

Ostali resursi