Nepal Telecom
Nepal Telecom Softverski Inženjer Plaće

Prosječna Softverski Inženjer ukupna naknada in Nepal u Nepal Telecom kreće se od NPR 1.28M do NPR 1.75M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Nepal Telecom. Zadnje ažuriranje: 12/7/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$9.9K - $11.7K
Nepal
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$9.1K$9.9K$11.7K$12.4K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Nepal Telecom?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Nepal Telecom in Nepal ima godišnju ukupnu naknadu od NPR 1,749,652. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Nepal Telecom za ulogu Softverski Inženjer in Nepal je NPR 1,278,007.

Ostali resursi

