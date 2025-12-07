Imenik tvrtki
NeoXam
NeoXam Prodajni Inženjer Plaće

Prosječna Prodajni Inženjer ukupna naknada u NeoXam kreće se od SGD 51.5K do SGD 73.1K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u NeoXam. Zadnje ažuriranje: 12/7/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$45.3K - $53.6K
Singapore
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$39.9K$45.3K$53.6K$56.6K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u NeoXam?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Prodajni Inženjer u NeoXam ima godišnju ukupnu naknadu od SGD 73,121. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u NeoXam za ulogu Prodajni Inženjer je SGD 51,503.

