Neo4j
Neo4j Prodaja Plaće

Prosječna Prodaja ukupna naknada in United States u Neo4j kreće se od $185K do $263K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Neo4j. Zadnje ažuriranje: 12/7/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$212K - $248K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$185K$212K$248K$263K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Neo4j?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Prodaja u Neo4j in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $263,250. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Neo4j za ulogu Prodaja in United States je $184,500.

Ostali resursi

