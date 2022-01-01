Nemetschek Group Plaće

Imenik tvrtki
Plaće u Nemetschek Group kreću se od $50,793 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $93,840 za Menadžer Programa na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Nemetschek Group. Zadnje ažuriranje: 11/27/2025

Menadžer Programa
$93.8K
Softverski Inženjer
$50.8K
Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Nemetschek Group je Menadžer Programa at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $93,840. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Nemetschek Group je $72,316.

