Nearpod
Nearpod Plaće

Plaće u Nearpod kreću se od $83,300 ukupne godišnje naknade za Korisnička Podrška na donjoj strani do $163,710 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Nearpod. Zadnje ažuriranje: 9/9/2025

$160K

Korisnička Podrška
$83.3K
Znanstvenik Podataka
$131K
Softverski Inženjer
$164K

Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Nearpod je Softverski Inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $163,710. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Nearpod je $130,650.

