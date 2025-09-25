Softverski Inženjer naknada in United States u NCR kreće se od $93.4K year za Grade 9 do $169K year za Grade 13. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $100K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u NCR. Zadnje ažuriranje: 9/25/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Grade 9
$93.4K
$92.4K
$833
$167
Grade 10
$121K
$103K
$18.1K
$50
Grade 11
$126K
$120K
$500
$6K
Grade 12
$150K
$143K
$2.1K
$4.9K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
