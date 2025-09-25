Imenik tvrtki
Medijan Menadžer Projekta paketa naknade in Israel u NCR ukupno iznosi ₪396K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u NCR. Zadnje ažuriranje: 9/25/2025

Medijan paketa
company icon
NCR
Project Manager
Raanana, HM, Israel
Ukupno godišnje
₪396K
Razina
11
Osnovna plaća
₪375K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪20.5K
Godine u tvrtki
10 Godine
Godine iskustva
10 Godine
Koji su karijerni nivoi u NCR?

₪562K

El paquet salarial més alt reportat per a un Menadžer Projekta a NCR in Israel és una compensació total anual de ₪430,911. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a NCR per al rol de Menadžer Projekta in Israel és ₪383,528.

