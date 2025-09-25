Imenik tvrtki
NCR
  • Plaće
  • Dizajner Proizvoda

  • Sve Dizajner Proizvoda plaće

NCR Dizajner Proizvoda Plaće

Dizajner Proizvoda naknada in United States u NCR kreće se od $93.5K year za Grade 9 do $140K year za Grade 11. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $133K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u NCR. Zadnje ažuriranje: 9/25/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Grade 9
Product Designer I
$93.5K
$92.7K
$0
$833
Grade 10
Product Designer II
$115K
$102K
$13.3K
$0
Grade 11
Product DesignerIII
$140K
$136K
$0
$3.9K
Grade 12
Product Designer IV
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Najnoviji podnesci plata
Koji su karijerni nivoi u NCR?

Uključeni nazivi

UX Dizajner

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Dizajner Proizvoda u NCR in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $185,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u NCR za ulogu Dizajner Proizvoda in United States je $100,000.

Ostali resursi