Medijan AI istraživač paketa naknade in Singapore u National University of Singapore ukupno iznosi SGD 69.6K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u National University of Singapore. Zadnje ažuriranje: 11/12/2025

Medijan paketa
company icon
National University of Singapore
AI Researcher
Singapore, SG, Singapore
Ukupno godišnje
SGD 69.6K
Razina
hidden
Osnovna plaća
SGD 69.6K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 0
Godine u tvrtki
0-1 Godine
Godine iskustva
2-4 Godine
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za AI istraživač u National University of Singapore in Singapore ima godišnju ukupnu naknadu od SGD 103,378. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u National University of Singapore za ulogu AI istraživač in Singapore je SGD 69,600.

