Multiverse
Multiverse Plaće

Plaće u Multiverse kreću se od $70,569 ukupne godišnje naknade za Znanstvenik Podataka na donjoj strani do $296,082 za Prodaja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Multiverse. Zadnje ažuriranje: 10/22/2025

Softverski Inženjer
Median $115K

Full-Stack Softverski Inženjer

Dizajner Proizvoda
Median $78.6K
Poslovni Analitičar
$202K

Znanstvenik Podataka
$70.6K
Ljudski Resursi
$131K
Marketing
$76.6K
Menadžer Proizvoda
Median $87.4K
Regrutač
$163K
Prodaja
$296K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$153K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Multiverse je Prodaja at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $296,082. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Multiverse je $123,016.

