Softverski Inženjer naknada in India u Mphasis kreće se od ₹394K year za L1 do ₹2.11M year za L5. Medijan year paketa naknade in India ukupno iznosi ₹1.46M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Mphasis. Zadnje ažuriranje: 11/3/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L1
₹394K
₹394K
₹0
₹0
L2
₹579K
₹579K
₹0
₹0
L3
₹689K
₹686K
₹0
₹2.8K
L4
₹1.53M
₹1.51M
₹0
₹14.8K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
