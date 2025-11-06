Softverski Inženjer naknada in Greater Vancouver u Mozilla ukupno iznosi CA$186K year za P3. Medijan year paketa naknade in Greater Vancouver ukupno iznosi CA$195K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Mozilla. Zadnje ažuriranje: 11/6/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$186K
CA$155K
CA$0
CA$30.9K
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
